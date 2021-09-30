28
o
بيروت
34
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
رئيس الوزراء الأردني: لبنان يحظى بمكانة كبيرة في قلب العاهل الاردني ولن نتاخر للاستجابة لكل الاحتياجات اللبنانية
Lebanon 24
30-09-2021
|
04:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الاردني: الاردن ليس لديها خلافات مع احد ونحن دائما كنا ولا زلنا محكومون بالعلاقات مع اشقائنا واليوم لدينا مقاربات متعلقة بتأمين احتياجات اللبنانيين ونحن ملتزمون بالتنسيق مع كل الجهات والدول القادرة على تأمين الاحتياجات اللبنانية في اطار
Lebanon 24
رئيس الوزراء الاردني: الاردن ليس لديها خلافات مع احد ونحن دائما كنا ولا زلنا محكومون بالعلاقات مع اشقائنا واليوم لدينا مقاربات متعلقة بتأمين احتياجات اللبنانيين ونحن ملتزمون بالتنسيق مع كل الجهات والدول القادرة على تأمين الاحتياجات اللبنانية في اطار
30/09/2021 15:41:48
30/09/2021 15:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي بعد لقائه نظيره الاردني: اعبر عن سعادتي الكبيرة في استقبال رئيس الوزراء الاردني، فاليوم الزيارة على رمزيتها للتعبير عن التضامن والاخوة مع لبنان والشعب اللبناني
Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي بعد لقائه نظيره الاردني: اعبر عن سعادتي الكبيرة في استقبال رئيس الوزراء الاردني، فاليوم الزيارة على رمزيتها للتعبير عن التضامن والاخوة مع لبنان والشعب اللبناني
30/09/2021 15:41:48
30/09/2021 15:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الاردني من عين التينة: جرى الحديث مع الرئيس بري عن تقديم العون والدعم والمساعدة للبنان
Lebanon 24
رئيس الوزراء الاردني من عين التينة: جرى الحديث مع الرئيس بري عن تقديم العون والدعم والمساعدة للبنان
30/09/2021 15:41:48
30/09/2021 15:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون يستقبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني بشر الخصاونة على رأس وفد وزاري في إطار زيارة عمل الى لبنان
Lebanon 24
الرئيس عون يستقبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني بشر الخصاونة على رأس وفد وزاري في إطار زيارة عمل الى لبنان
30/09/2021 15:41:48
30/09/2021 15:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
خبر سار عن تعرفة الكهرباء وساعات التغذية...هذا ما أعلنه وزير الطاقة
Lebanon 24
خبر سار عن تعرفة الكهرباء وساعات التغذية...هذا ما أعلنه وزير الطاقة
12:35 | 2021-09-29
29/09/2021 12:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تصحيح الأجور "هدية مفخخة".. والدولار إلى هذا السعر في الـ 2022!
Lebanon 24
تصحيح الأجور "هدية مفخخة".. والدولار إلى هذا السعر في الـ 2022!
02:30 | 2021-09-30
30/09/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه تسعيرة السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه تسعيرة السوق الموازية
01:52 | 2021-09-30
30/09/2021 01:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تتمتع بجاذبية عالية.. اليكم أكثر الأبراج غموضاً في العلاقات
Lebanon 24
تتمتع بجاذبية عالية.. اليكم أكثر الأبراج غموضاً في العلاقات
09:10 | 2021-09-29
29/09/2021 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف جديد في التداول
Lebanon 24
سعر صرف جديد في التداول
22:28 | 2021-09-29
29/09/2021 10:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:33 | 2021-09-30
حركة المرور ناشطة على طريق أنفاق المطار باتجاه خلدة ومن جسر الكوكودي باتجاه أنفاق المطار (التحكم المروري)
08:30 | 2021-09-30
الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية على الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات الجارية لإجراء الإنتخابات النيابية في الربيع المقبل
08:21 | 2021-09-30
وكالة الإعلام الروسية: موسكو على علم بتقارير تفيد بأن طاجيكستان وأفغانستان تحشدان قواتهما بالقرب من الحدود بينهما
08:19 | 2021-09-30
رئيس البنك الدولي: حكومة السودان مصرة على الإصلاح ويجب تفادي الانزلاق السياسي في السودان
08:14 | 2021-09-30
فرنسا: متحدون مع أميركا والشركاء الأوروبيين بشأن مطالبة إيران بالعودة سريعا للمفاوضات
08:11 | 2021-09-30
رئيس وزراء السودان: البنك الدولي تعهد بـ3 مليارات دولار لدعم السودان
فيديو
دريد لحام يثير الجدل عبر مواقع التواصل: أخاف من المخابرات أكثر من الله! (فيديو)
Lebanon 24
دريد لحام يثير الجدل عبر مواقع التواصل: أخاف من المخابرات أكثر من الله! (فيديو)
06:22 | 2021-09-30
30/09/2021 15:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
Lebanon 24
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
00:11 | 2021-09-30
30/09/2021 15:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
Lebanon 24
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
05:00 | 2021-09-28
30/09/2021 15:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact