رئيس الوزراء الاردني بعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي: الحديث تطرق الى سبل تسريع تلقي لبنان للغاز المصري لمعالجة بعض تحديات الطاقة وقطاع الكهرباء

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