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"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: العثور على عبوة ناسفة موضوعة داخل شجرة في حديقة عامة في يافا والشرطة تقوم بتعطيلها

Lebanon 24
30-09-2021 | 05:06
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