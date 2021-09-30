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بوريل: الاتحاد الأوروبي سوف يفتتح قريبا خلال العام المقبل بعثة في الدوحة

Lebanon 24
30-09-2021 | 06:04
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