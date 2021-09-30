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المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ: نشجع الدول على عدم استئناف العلاقات مع سوريا (الحرة)

Lebanon 24
30-09-2021 | 06:15
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