الرئيس عون أجرى محادثات مع رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة في قصر بعبدا والبحث تطرق إلى التحضيرات الجارية لنقل الغاز المصري الى لبنان عبر الأردن وسوريا

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