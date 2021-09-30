عون رحب بإعادة فتح معبر جابر بين الأردن وسوريا وتمنى ان تقدَّم كل التسهيلات اللازمة للشاحنات اللبنانية التي تنقل الإنتاج الزراعي اللبناني براً الى بعض دول الخليج

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