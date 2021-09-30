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حركة المرور ناشطة على طريق أنفاق المطار باتجاه خلدة ومن جسر الكوكودي باتجاه أنفاق المطار (التحكم المروري)
Lebanon 24
30-09-2021
|
08:33
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