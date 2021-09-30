أخبار عاجلة

جريح نتيجة تدهور سيارة على طريق عام برعشيت قضاء بنت جبيل (التحكم المروري)

Lebanon 24
30-09-2021 | 12:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق الصالومي باتجاه الحايك (التحكم المروري)
lebanon 24
01/10/2021 01:03:54 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين فان وسيارة على طريق عام بافليه صور
lebanon 24
01/10/2021 01:03:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": قتيل وجريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام كفركلا
lebanon 24
01/10/2021 01:03:54 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام رياق
lebanon 24
01/10/2021 01:03:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:53 | 2021-09-30
17:51 | 2021-09-30
17:45 | 2021-09-30
17:39 | 2021-09-30
17:37 | 2021-09-30
17:32 | 2021-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website