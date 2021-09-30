أخبار عاجلة

ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يعلن انطلاق فعاليات إكسبو 2020

Lebanon 24
30-09-2021 | 12:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الشيخ محمد بن زايد: حفل افتتاح "إكسبو 2020 دبي"يدعو للفخر ويؤكد أن الإمارات تنظم دورة استثنائية غير مسبوقة
lebanon 24
01/10/2021 01:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق فعاليات إكسبو 2020 تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"
lebanon 24
01/10/2021 01:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
سكاي نيوز نقلاً عن الشيخ محمد بن راشد: نعلن عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة في دولة الإمارات
lebanon 24
01/10/2021 01:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ محمد بن راشد: دولة الإمارات تعلن وثيقة مبادىء الخمسين التي تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية
lebanon 24
01/10/2021 01:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:53 | 2021-09-30
17:51 | 2021-09-30
17:45 | 2021-09-30
17:39 | 2021-09-30
17:37 | 2021-09-30
17:32 | 2021-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website