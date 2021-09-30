أخبار عاجلة

مجلس الأمن يصوت على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا

Lebanon 24
30-09-2021 | 14:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا حتى آخر كانون الثاني المقبل
lebanon 24
01/10/2021 01:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن يُقرر بالإجماع تمديد مهمة البعثة الأممية إلى أفغانستان لمدة 6 أشهر
lebanon 24
01/10/2021 01:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يعتمد بالإجماع قرارا يمدد عمل البعثة الأممية إلى ليبيا حتى نهاية الشهر الحالي
lebanon 24
01/10/2021 01:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24
البعثة الأممية ب ليبيا: الحكومة الحالية تظل الشرعية حتى استبدالها بعد الانتخابات ونحث مجلس النواب على استكمال قانون الانتخابات الأسبوع المقبل
lebanon 24
01/10/2021 01:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:53 | 2021-09-30
17:51 | 2021-09-30
17:45 | 2021-09-30
17:39 | 2021-09-30
17:37 | 2021-09-30
17:32 | 2021-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website