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البيت الأبيض يتوعد مسؤولي الحكومة الإثيوبية بمزيد من العقوبات الأميركية في حال استمرارهم في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي (الحرة)

Lebanon 24
30-09-2021 | 14:43
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