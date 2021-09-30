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لجنة أطباء السودان المركزية: 6 إصابات خلال مظاهرات اليوم في الخرطوم بسبب فض القوات الأمنية للاحتجاجات

Lebanon 24
30-09-2021 | 15:53
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