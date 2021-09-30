نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـmtv: الطريقة التي اتّبع فيها الدعم غبيّة وأكثر من 50 في المئة من كلفتنا ندفعها بالدولار وفق سعر السوق

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