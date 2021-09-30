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مصادر سياسية لـ"اللواء": زيارة رئيس الحكومة الاردنية الى بيروت مهمة في هذا الظرف بالذات لانها تعكس جدية العاهل الاردني عبد الله الثاني في الاهتمام بلبنان والعمل بكل الامكانيات المتوافرة، لمد يد المساعدة

Lebanon 24
30-09-2021 | 19:21
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