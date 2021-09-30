مصادر سياسية لـ"اللواء": زيارة رئيس الحكومة الاردنية الى بيروت مهمة في هذا الظرف بالذات لانها تعكس جدية العاهل الاردني عبد الله الثاني في الاهتمام بلبنان والعمل بكل الامكانيات المتوافرة، لمد يد المساعدة

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