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بلينكن: ندعو المجتمع الدولي لممارسة الضغط على حكومة إثيوبيا وأي جهات أخرى تعرقل وصول المساعدات الإنسانية

Lebanon 24
30-09-2021 | 20:30
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