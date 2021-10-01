أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي يدين بشدة طرد إثيوبيا مسؤولين أمميين ويصفه بغير المقبول (العربية)

Lebanon 24
01-10-2021 | 03:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أنتوني بلينكن: طرد المسؤولين الأمميين من إثيوبيا يأتي بنتائج عكسية على جهود الحفاظ على سلامة المدنيين
lebanon 24
01/10/2021 14:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض يدين إجراء إثيوبيا غير المسبوق بطرد مسؤولين من الأمم المتحدة
lebanon 24
01/10/2021 14:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة: صدمنا لقرار إثيوبيا طرد 7 مسؤولين أمميين وسنواصل محادثاتنا معها
lebanon 24
01/10/2021 14:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي: نحاول مكافحة الهجرة غير الشرعية على حدود الاتحاد (العربية)
lebanon 24
01/10/2021 14:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:02 | 2021-10-01
06:58 | 2021-10-01
06:58 | 2021-10-01
06:51 | 2021-10-01
06:49 | 2021-10-01
06:30 | 2021-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website