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ضربات صاروخية مكثفة على مواقع المسلحين في جنوب وغرب إدلب وشمال غرب حماة (الميادين)
Lebanon 24
01-10-2021
|
04:06
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