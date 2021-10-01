النائب علي فياض لـ"الجديد": نقاشنا غير متشدّد في ما يتعلق بالاقتراع الاغترابي ولم ندع إلى إلغائه إنما دعونا إلى تعليقه فالقنصليات لم تتمكّن من تنظيم انتخابات العام 2018

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