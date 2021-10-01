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عون استقبل وزيرة الشباب والرياضة السابقة فارتينيه اوهانيان التي شكرته على الدعم الذي لقيته منه خلال عملها الوزاري وقدمت له تقريراً بالعمل الذي تحقق في الوزارة
Lebanon 24
01-10-2021
|
04:20
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