الرئيس نجيب ميقاتي خلال استقباله وفوداً شعبية في طرابلس: الناس تأمل من الحكومة عملاً انقاذياً ينتشلها من المآسي المختلفة التي تعاني منها وبدأنا القيام بما يجب فعله لوضع الامور على سكة الحل

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