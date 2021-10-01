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ميقاتي: نعوّل على التعاون الكامل داخل الحكومة وكذلك مع المجلس النيابي لاقرار المشاريع الضرورية لتحريك العجلة الاقتصادية وتحقيق عملية الاصلاحات المطلوبة

Lebanon 24
01-10-2021 | 05:17
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