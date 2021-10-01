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"الميادين" عن موقع "intel_Sky": بيانات الاستخبارات الأميركية تشير إلى أن "حزب الله" قد يمتلك نظامين للدفاع الجوي

Lebanon 24
01-10-2021 | 05:20
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