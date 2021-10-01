أخبار عاجلة

بلينكن: نعمل مع الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى في مواجهة التحديات ذات التأثير المباشر

Lebanon 24
01-10-2021 | 05:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئاسة الاتحاد الأوروبي: نحتاج لتأسيس قوة عسكرية لمواجهة التحديات التي نواجهها
lebanon 24
01/10/2021 17:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24
النمسا: الاتحاد الأوروبي لن يترك قبرص لوحدها في مواجهة تدفق مهاجرين من تركيا
lebanon 24
01/10/2021 17:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: نواصل العمل مع باكستان بشأن التحديات في أفغانستان
lebanon 24
01/10/2021 17:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يُعلن أن حرائق اليونان أدت إلى إتلاف أكثر من 100 ألف هكتار من الأراضي
lebanon 24
01/10/2021 17:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:50 | 2021-10-01
10:34 | 2021-10-01
10:22 | 2021-10-01
10:03 | 2021-10-01
09:56 | 2021-10-01
09:48 | 2021-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website