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أخبار عاجلة
"سي ان ان": المسؤولون الأميركيون لم يتواصلوا مع عائلة ضحايا الغارة الأميركية الخاطئة في كابول
Lebanon 24
01-10-2021
|
09:12
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