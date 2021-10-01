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إجتماع وزاري ينعقد في السرايا الحكومية بهذه الأثناء لتأمين عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة (الجديد)

Lebanon 24
01-10-2021 | 10:03
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