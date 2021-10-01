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وزارة النفط العراقية: إيراداتنا خلال أيلول الماضي تخطت 6.7 مليار دولار

Lebanon 24
01-10-2021 | 10:34
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