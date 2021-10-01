أخبار عاجلة

الخارجية الفرنسية: الوزير جان إيف لودريان يزور دولة الإمارات غدا السبت وسيشارك في يوم فرنسا في معرض إكسبو

Lebanon 24
01-10-2021 | 11:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: الوزير بلينكن التقى السفير الفرنسي في واشنطن وناقشا دفع العلاقات الأميركية الفرنسية
lebanon 24
02/10/2021 01:42:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد وزاري لبناني يزور سوريا السبت للاجتماع بوزير الخارجية فيصل المقداد (الميادين)
lebanon 24
02/10/2021 01:42:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس دولة الإمارات يلتقي وزير الخارجية الإيراني على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة (رويترز)
lebanon 24
02/10/2021 01:42:25 Lebanon 24 Lebanon 24
سكرتير الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية: فرنسا لن تعترف بنظام حركة طالبان في كابل ولن تتهاون معه
lebanon 24
02/10/2021 01:42:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:36 | 2021-10-01
18:29 | 2021-10-01
18:10 | 2021-10-01
17:58 | 2021-10-01
17:56 | 2021-10-01
17:55 | 2021-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website