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ليس هناك موعد رسمي لبدء التعليم في المدارس الرسمية بعد ولقاء سيجمع وزير التربية بالاساتذة والمعلمين يوم الإثنين المقبل (الجديد)

Lebanon 24
01-10-2021 | 12:57
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