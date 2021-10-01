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الأمم المتحدة: لم نتلق سوى 135 مليون دولار من أصل 1.2 مليار دولار تعهدت بها الدول الأعضاء لمساعدة أفغانستان

Lebanon 24
01-10-2021 | 13:47
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