28
o
بيروت
34
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
4 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية (التحكم المروري)
Lebanon 24
02-10-2021
|
00:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
قتيل و9 جرحى في 10 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية (التحكم المروري)
Lebanon 24
قتيل و9 جرحى في 10 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية (التحكم المروري)
02/10/2021 14:36:25
02/10/2021 14:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: 10 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: 10 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
02/10/2021 14:36:25
02/10/2021 14:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
02/10/2021 14:36:25
02/10/2021 14:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل و10 جرحى في 10 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية (التحكم المروري)
Lebanon 24
قتيل و10 جرحى في 10 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية (التحكم المروري)
02/10/2021 14:36:25
02/10/2021 14:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
بُشرى إلى المواطنين بشأن البنزين.. إليكم آخر المعطيات
Lebanon 24
بُشرى إلى المواطنين بشأن البنزين.. إليكم آخر المعطيات
11:22 | 2021-10-01
01/10/2021 11:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُسجل تراجعا.. هذه تسعيرة السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يُسجل تراجعا.. هذه تسعيرة السوق الموازية
01:54 | 2021-10-02
02/10/2021 01:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جميل السيد يغرّد عن البنزين.. هذا ما كشفه عن السعر القادم
Lebanon 24
جميل السيد يغرّد عن البنزين.. هذا ما كشفه عن السعر القادم
15:57 | 2021-10-01
01/10/2021 03:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات هامّة عن التغذية الكهربائية.. هذا ما قالته مصادر "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
معلومات هامّة عن التغذية الكهربائية.. هذا ما قالته مصادر "كهرباء لبنان"
12:16 | 2021-10-01
01/10/2021 12:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كم أصبحت قيمة الدولار في السوق الموازية مساءً؟
Lebanon 24
كم أصبحت قيمة الدولار في السوق الموازية مساءً؟
13:32 | 2021-10-01
01/10/2021 01:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:13 | 2021-10-02
العربية: الأحد والإثنين عطلة رسمية للموظفين في عُمان بسبب الإعصار شاهين
07:07 | 2021-10-02
وسائل إعلام أفغانية: "طالبان" تعدم ضابطا سابقًا بعد 50 يومًا من احتجازه
06:58 | 2021-10-02
واشنطن بوست: وكالة المخابرات المركزية نجحت في نقل أكثر من 20 ألفاً من حلفائها السريين من أفغانستان
06:13 | 2021-10-02
لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس: للحفاظ على سلامة القضاة الذين يتولون التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
05:06 | 2021-10-02
اللجنة الأمنية للانتخابات العراقية: كُلّ المنافذ الحدودية والمطارات ستغلق يوم الاقتراع
04:50 | 2021-10-02
نائب قيادة العمليات المشتركة العراقية: غلق كلّ المنافذ الحدودية والمطارات العراقية قبيل الانتخابات التشريعية اعتبارًا من 9 تشرين الاول
فيديو
كفيلم هوليوودي.. انهيار مبنى من 8 طوابق في الهند (فيديو)
Lebanon 24
كفيلم هوليوودي.. انهيار مبنى من 8 طوابق في الهند (فيديو)
05:00 | 2021-10-02
02/10/2021 14:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة ركاب ضربتها صاعقة أثناء رحلتها... وفيديو يُوثق الحادثة المرعبة!
Lebanon 24
طائرة ركاب ضربتها صاعقة أثناء رحلتها... وفيديو يُوثق الحادثة المرعبة!
16:00 | 2021-10-01
02/10/2021 14:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نيللي كريم وهشام عاشور يكشفان لأول مرة كواليس زواجهما المثير للجدل! (فيديو)
Lebanon 24
نيللي كريم وهشام عاشور يكشفان لأول مرة كواليس زواجهما المثير للجدل! (فيديو)
14:00 | 2021-10-01
02/10/2021 14:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact