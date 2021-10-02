أخبار عاجلة

رئيسة الحكومة التونسية المكلفة: أولوياتنا النهوض بالاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية

Lebanon 24
02-10-2021 | 02:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس التونسي لرئيسة الحكومة المكلفة: لا مجال للخضوع لأي ابتزاز أو مساومة
lebanon 24
02/10/2021 14:36:51 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: مطلوب إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض
lebanon 24
02/10/2021 14:36:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المولوي: أقدّر كثيراً صعوبة الأوضاع المعيشية والاقتصادية وأكرّر وعدي لكلّ عنصر في الأمن العام أن أقوم بكلّ جهدي لتأمين الحدّ الأدنى من حاجاته وسأطبّق القانون ولن أقبل بالتجنّي على أحد
lebanon 24
02/10/2021 14:36:51 Lebanon 24 Lebanon 24
البرهان: الشعب السوداني يعاني ويجب تقديم التضحيات لتحسين الأوضاع المعيشية (العربية)
lebanon 24
02/10/2021 14:36:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:13 | 2021-10-02
07:07 | 2021-10-02
06:58 | 2021-10-02
06:13 | 2021-10-02
05:06 | 2021-10-02
04:50 | 2021-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website