أخبار عاجلة

بوريل للعربية: ليس لدينا أجندة خفية في لبنان ونعمل على دعم الشعب اللبناني

Lebanon 24
02-10-2021 | 03:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الطاقة السوري: لدينا توجيهات مباشرة من الرئيس الاسد لمساعدة الشعب اللبناني من خلال التعاون لتأمين الغاز المصري الى لبنان
lebanon 24
02/10/2021 14:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان فرنجية من الديمان: الأهم اليوم المسؤولية الاجتماعية لدى الجميع ومن الضروري أن يكون لدينا حكومة وأملنا كبير بتكليف رئيس حكومة يريح الشعب اللبناني والمجتمع الدولي
lebanon 24
02/10/2021 14:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
أجندة خارجية خفية في لبنان؟
lebanon 24
02/10/2021 14:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الاردني: الاردن ليس لديها خلافات مع احد ونحن دائما كنا ولا زلنا محكومون بالعلاقات مع اشقائنا واليوم لدينا مقاربات متعلقة بتأمين احتياجات اللبنانيين ونحن ملتزمون بالتنسيق مع كل الجهات والدول القادرة على تأمين الاحتياجات اللبنانية في اطار
lebanon 24
02/10/2021 14:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:13 | 2021-10-02
07:07 | 2021-10-02
06:58 | 2021-10-02
06:13 | 2021-10-02
05:06 | 2021-10-02
04:50 | 2021-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website