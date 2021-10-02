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واشنطن بوست: وكالة المخابرات المركزية نجحت في نقل أكثر من 20 ألفاً من حلفائها السريين من أفغانستان

Lebanon 24
02-10-2021 | 06:58
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