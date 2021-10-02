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رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة لـ"الجديد": لن نلتزم بالتسعيرة ووزارة الطاقة هي التي تخالف
Lebanon 24
02-10-2021
|
07:42
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