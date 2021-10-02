أخبار عاجلة

ماكرون: قرار تشديد منح التأشيرة للبدان المغاربية يستهدف صناع القرار بدرجة أولى

Lebanon 24
02-10-2021 | 08:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة تعلن رفضها القرار الأثيوبي بطرد موظفيها (الحرة)
lebanon 24
02/10/2021 19:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزائر تستدعي السفير الفرنسي احتجاجا على القرار بتخفيض حصة التأشيرات لمواطنيها
lebanon 24
02/10/2021 19:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرف لبنان يعدل القرار المتعلق بالإجراءات الاستثنائية لتسديد ودائع بالعملات الأجنبية
lebanon 24
02/10/2021 19:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء وافق على انهاء المجلس الأعلى للدفاع بالتمديد للتعبئة العامة من ١ / ١٠ / ٢٠٢١ الى ٣١ /١٢ / ٢٠٢١ مع المحافظة على الاجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ القرار
lebanon 24
02/10/2021 19:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:08 | 2021-10-02
11:53 | 2021-10-02
11:53 | 2021-10-02
11:40 | 2021-10-02
11:36 | 2021-10-02
11:10 | 2021-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website