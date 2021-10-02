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السفير حبحاب لـ"المنار": جهود متواصلة بذلت خلال الساعات الماضية وتنسيق متواصل بين وزارة النقل العراقية وسلطة الطيران المدني التي طلبت اعادة الزوار اللبنانيين مساء اليوم وإنهاء معاناتهم

Lebanon 24
02-10-2021 | 08:25
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