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السفارة الأميركية في سوريا: نحث جميع الأطراف على التفاوض بحسن نية من أجل حل سياسي شامل

Lebanon 24
02-10-2021 | 09:06
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