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لجنة حماية الصحفيين الأفغانية تؤكد مقتل صحفي أفغاني بمدينة جلال أباد شرق أفغانستان في هجوم مسلح (الحرة)

Lebanon 24
02-10-2021 | 14:03
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