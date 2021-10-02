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بيان تحذيري عماني: سرعة الرياح ستصل إلى 110 كلم في الساعة وارتفاع موج البحر إلى 12 مترا

Lebanon 24
02-10-2021 | 23:43
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