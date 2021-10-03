رئيس الاتحاد العمالي العام لصوت لبنان 100.5: وزير العمل أحيا لجنة المؤشر بعد دعوتنا إليه للقيام بهذه الخطوة والحديثٍ جارٍ على تصحيح الأجور ورفع الحدّ الأدنى الى 7 ملايين ليرة

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