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أخبار عاجلة
المركز العماني للطوارئ: أخلينا منطقة القرم التجارية وبعض ولايات الظاهرة بسبب الإعصار
Lebanon 24
03-10-2021
|
03:05
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