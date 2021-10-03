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الراعي: لا يجوز ادّعاء السيادة والمعابر غير الشرعية باتت مُشرّعة ولا يجوز ادّعاء الشرعية وهناك من أنشأ جيشاً بديلاً للدفاع عن دولةٍ ثانية ولا نستطيع رفع شعار النأي بالنفس ونبقى منحازين لمحاورٍ إقليمية ضد أُخرى

Lebanon 24
03-10-2021 | 03:43
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​"لبنان​ بحاجة إلى التحرر"... الراعي: لا نستطيع رفع شعار النأي بالنفس ونبقى منحازين لمحاورٍ إقليمية
lebanon 24
03/10/2021 13:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: إذا اعترفت حماس بالشرعية الدولية نستطيع تشكيل حكومة وحدة وطنية
lebanon 24
03/10/2021 13:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: أوقفوا التلاعب بمشاعر الشعب والعبث بالدولة واختلاق شروط جديدة كلما حلت شروط لقد بات واضحا انكم جزء من الانقلاب على الشرعية والدولة وانكم لا تريدون حكومة مركزية وتتقصدون إلى دفع الشعب إلى حكم نفسه
lebanon 24
03/10/2021 13:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: انه وقت تحمل المسؤوليات لأننا نعيش أزمة وطنية جامعة ويجب مواجهة الانقلاب على المؤسسات الشرعية
lebanon 24
03/10/2021 13:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
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