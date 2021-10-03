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تركيا تعلن عن تنفيذ مناورات مشتركة مع أذربيجان في منطقة تشهد توترا مع إيران

Lebanon 24
03-10-2021 | 11:20
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