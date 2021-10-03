أخبار عاجلة

وئام وهاب: أتمنى أن يبقى بيت الحريري مفتوحاً وميقاتي لديه امكانية أكثر في المرحلة المقبلة أن يتحمل مسؤولية السُنة في لبنان (الجديد)

Lebanon 24
03-10-2021 | 14:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون عرض مع وزيرة الإعلام منال عبد الصمد والرئيس الجديد لمجلس إدارة تلفزيون لبنان توفيق طرابلسي والعضوين فيفيان لبّس ومصباح مجذوب الوضع الراهن لتلفزيون لبنان ودوره في المرحلة المقبلة
lebanon 24
04/10/2021 03:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وئام وهاب: الظروف الاقليمية ذاهبة باتجاه إيجابي وعلينا عن نستغلها (الجديد)
lebanon 24
04/10/2021 03:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: مطلوب من الحكومة الجديدة الصراحة والجهد تجاه إصلاح حياة الشعب اللبناني وأيّدنا هذه الحكومة وتمنينا لها النجاح ويبقى عليها إبراز قدرة وزرائها بالقيام بمهامهم بشكلٍ صحيح
lebanon 24
04/10/2021 03:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: مسؤولية الحكومة الجديدة أن تحيي الأمل للبنان الواحد في إطار الحياد واللامركزية الموسعة والتفاعل الحضاري تحت سقف دولة حرة مستقلة
lebanon 24
04/10/2021 03:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:30 | 2021-10-03
18:58 | 2021-10-03
18:30 | 2021-10-03
18:27 | 2021-10-03
18:19 | 2021-10-03
18:08 | 2021-10-03
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website