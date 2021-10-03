25
o
بيروت
28
o
طرابلس
20
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
24
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
الأمم المتحدة تحذّر من أن نحو 600 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في النيجر
Lebanon 24
03-10-2021
|
17:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة تحذّر من نفاد المواد الغذائية في تيغراي الإثيوبية
Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذّر من نفاد المواد الغذائية في تيغراي الإثيوبية
04/10/2021 08:26:53
04/10/2021 08:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من نصف اللبنانيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.. يكتفون بأقلّ من وجبتيْن يومياً!
Lebanon 24
أكثر من نصف اللبنانيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.. يكتفون بأقلّ من وجبتيْن يومياً!
04/10/2021 08:26:53
04/10/2021 08:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذّر من سوء تغذية غير مسبوق في إقليم تيغراي
Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذّر من سوء تغذية غير مسبوق في إقليم تيغراي
04/10/2021 08:26:53
04/10/2021 08:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خارجية إثيوبيا: مسؤولو الأمم المتحدة المطرودون ارتكبوا انتهاكات وخالفوا الترتيبات الأمنية
Lebanon 24
خارجية إثيوبيا: مسؤولو الأمم المتحدة المطرودون ارتكبوا انتهاكات وخالفوا الترتيبات الأمنية
04/10/2021 08:26:53
04/10/2021 08:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
خبر هام إلى اللبنانيين عن الضرائب.. هذا ما قد يحصل
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين عن الضرائب.. هذا ما قد يحصل
12:24 | 2021-10-03
03/10/2021 12:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"تخفيض الدولار" إلى مستوى جديد.. هذا ما قد يحصل قبل الانتخابات
Lebanon 24
"تخفيض الدولار" إلى مستوى جديد.. هذا ما قد يحصل قبل الانتخابات
04:00 | 2021-10-03
03/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين
11:45 | 2021-10-03
03/10/2021 11:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يظهر من جديد عبر الصرافات الآلية.. هل يمكن سحبه؟
Lebanon 24
الدولار يظهر من جديد عبر الصرافات الآلية.. هل يمكن سحبه؟
08:05 | 2021-10-03
03/10/2021 08:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
02:00 | 2021-10-03
03/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:04 | 2021-10-04
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى مركز المعاينة الميكانيكية الحدث وعناصر من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير
00:45 | 2021-10-04
اليابان: البرلمان يختار فوميو كيشيدا رئيسًا جديدًا للوزراء
00:38 | 2021-10-04
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار
00:33 | 2021-10-04
تصادم بين مركبتين على جسر الكولا باتجاه المدينة الرياضية -الاضرار مادية والعمل جار للمعالجة (التحكم المروري)
00:28 | 2021-10-04
10 جرحى في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية (التحكم المروري)
21:00 | 2021-10-03
رئيس منظمة الطاقة الإيرانية: سنواصل تخصيب اليورانيوم ولن يكون لإنتاج قنبلة نووية
فيديو
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
01:00 | 2021-10-04
04/10/2021 08:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
03:58 | 2021-10-03
04/10/2021 08:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
02:00 | 2021-10-03
04/10/2021 08:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact