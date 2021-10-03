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كوريا الشمالية تعلن عزمها إعادة تشغيل الخط الساخن مع كوريا الجنوبية اعتبارا من صباح الاثنين

Lebanon 24
03-10-2021 | 19:30
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