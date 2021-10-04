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الأسمر لـ"صوت كل لبنان": تحديد مبلغ الـ 7 ملايين كحدّ أدنى للأجور هو بناء على دراسات فالتنقل داخل العاصمة فقط يكلف مليون ونصف والمولد 5 أمبير مليون ونصف وهذا لم نتحدث عن الطعام والأمور الأخرى

Lebanon 24
04-10-2021 | 01:38
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