الأسمر لـ"صوت كل لبنان": تحديد مبلغ الـ 7 ملايين كحدّ أدنى للأجور هو بناء على دراسات فالتنقل داخل العاصمة فقط يكلف مليون ونصف والمولد 5 أمبير مليون ونصف وهذا لم نتحدث عن الطعام والأمور الأخرى

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