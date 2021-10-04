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أخبار عاجلة
الجيش البريطاني يبدأ نقل الوقود من مصافي النفط إلى المحطات لمعالجة أزمة شح الوقود (سكاي نيوز)
Lebanon 24
04-10-2021
|
02:55
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