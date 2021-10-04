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وكالة إرنا: 12 جريحًا جراء هزة أرضية بقوة 5.7 ضربت مناطق عدة في إيران

Lebanon 24
04-10-2021 | 03:08
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